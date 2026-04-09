「阪神２−３ヤクルト」（８日、甲子園球場）甲子園の雰囲気を味わいながら、阪神のイーストン・ルーカス投手は粘り強く腕を振った。「前回に比べると、断然今回はいいピッチングができた」と前に進めた７０球だった。初回は先頭の長岡に三塁打を浴びたところから先制点を献上。それでも「その後しっかりとゾーンに投げることができて、引きずらなかった」と最少失点にとどめた。来日初先発した４月１日・ＤｅＮＡ戦（京セラ