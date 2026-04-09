「ＤｅＮＡ４−６中日」（８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは４時間４４分の死闘を制することはできなかった。延長十一回、１死一、三塁から申告敬遠で細川を歩かせ満塁。続くボスラーの当たりは一塁内野安打となり、一塁・三森の悪送球もあって痛恨の２点勝ち越しを許した。相川亮二監督は「いい粘りを見せてくれたんですが」と選手をたたえながらも「結果、勝てなかったのは私の責任。采配として考えなければいけないところ