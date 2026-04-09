土曜中山メインの「第44回ニュージーランドT」の追い切りが東西トレセンで行われた。Wコースで切れたのが、2戦2勝ロデオドライブ（牡＝辻）だ。道中はモンシュマン（5歳3勝クラス）を5馬身追いかける形。直線は馬なりで加速し、内から半馬身先着した。時計は5F67秒8〜1F12秒4。辻師は「先週時点である程度できているので、今日は前に馬を置いて相手に合わせてという形。走れる状態にあると思います。まだ子供っぽさが抜けてい