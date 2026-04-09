▼アルデトップガン（田中剛師）先週の動きも良かったが、引っ張りきれないくらいの勢いだった。芝でもという乗り味をしている。▼ガリレア（清水英師）順調。前回はソエが出ていたが、今回はアクシデントがない。前走より間違いなくいい。舞台は合っている。▼ゴーラッキー（黒岩師）しっかり時計を出せて状態に不安はない。調整はうまくいった。前回と同じか、それ以上の出来だと思う。▼シュペルリング（嘉藤師）前走は