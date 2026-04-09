「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）勝ち星こそ逃したが、巨人・田中将大投手が７回３安打１失点（自責０）の快投を見せた。鬼門と呼ばれるマツダで攻めの投球を見せ、広島打線を分断。「全部よかった」と納得の７９球を投じた。守備のほころびで１失点を喫するも、なおも無死二塁のピンチを最少失点で切り抜けたことが勝因の一つだ。阿部監督も「ああいう粘りがあったからこそのこういう試合」とうなずいた。