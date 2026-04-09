「第86回皐月賞」（19日、中山）の1週前追いが行われ、東京スポーツ杯2歳S勝ち馬パントルナイーフ（牡＝木村）がWコースで力強いフットワークを披露。7F98秒7〜1F11秒6と長めに追われ、5カ月ぶりの実戦へ状態を上げてきた。目標にしたレッドレガリア（3歳未勝利）を1馬身追いかけて直線は内へ。馬なりだが、ギアが上がった時の迫力は見事。弥生賞ディープ記念は当該週の追い切り後にフレグモーネを発症したため回避したが、久