朝日杯FS制覇から直行で臨むカヴァレリッツォ（牡＝吉岡）は坂路で4F56秒7〜1F14秒1にまとめた。吉岡厩舎流、実質の1週前追いは土曜。シートゥサミット（3歳未勝利）とCWコースで併せ、6F79秒1〜1F11秒6のパワフルな伸びで併入。吉岡師は「道中折り合い重点でしたが、凄く良かったです。全体的にまとまっていました」と好感触を伝える。師は19年皐月賞を制した父サートゥルナーリアを助手時代に担当（18年ホープフルS1着まで）