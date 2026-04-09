「阪神２−３ヤクルト」（８日、甲子園球場）支配下登録を勝ち取り、勢いそのままに５試合連続で「８番・左翼」に座る阪神・福島圭音外野手にとって、この日は強めの“酸い”と少しの“甘い”を経験する試合になった。まずは初回の守備だ。先頭の長岡が放ったライナー性の打球に対し、判断に迷った福島は中途半端にダイビング。打球を後方へとそらし、三塁打を許した。１死後に古賀の左犠飛で先制点を与えてしまった。それで