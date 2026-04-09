「ファーム・西地区、オリックス５−４阪神」（８日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）打った瞬間それと分かる弾道に、舞洲の虎党は歓喜の声を上げた。阪神・梅野隆太郎捕手の打球は一直線に左翼の防球ネットを揺らした。二回２死二塁だった。先発の片山の内角直球を捉えた。“今季１号”となる先制２ラン。２３年６月４日の１軍交流戦・ロッテ戦（甲子園）以来の一発となった。これで終わらない。四回先頭でも似たよ