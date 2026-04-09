千歳市の養鶏場で鶏舎が全焼する火事があり、飼育されていたニワトリおよそ4万羽が焼け死んだとみられています。火事があったのは、千歳市駒里にある採卵用ニワトリの鶏舎です。きのう午後7時半ごろ、近くに住む人から「付近で鶏舎が燃えている」と消防に通報がありました。火はおよそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、この火事で、鶏舎1棟が全焼しました。この火事によるけが人はいませんでした。警察によりますと、この鶏舎