「阪神２−３ヤクルト」（８日、甲子園球場）甲子園がため息に包まれた。阪神はヤクルトに２−３で逆転負けし、首位浮上を逃した。１点を追う初回、佐藤輝明内野手（２７）が左翼へ同点犠飛を放ち、木浪聖也内野手（３１）が勝ち越しの左前適時打を放ったが、二回以降はヤクルト投手陣に抑え込まれた。９日は打線の奮起で、開幕４カード連続勝ち越しを決める。初回に嫌な形で先制点を奪われても、猛虎打線はすぐに牙をむく。