「ボクシング・１０回戦」（１１日、両国国技館）日本デビュー戦に臨む“逆輸入ボクサー”秋次克真（米国）は「オファーが来たときに即決でやらせてくださいと言った。初めての日本のリングなので、勝つだけじゃなく印象に残したい」と気合を入れた。プロデビューから米国で１４勝（４ＫＯ）無敗の戦績を積み上げた。一方、対戦するＷＢＣ世界バンタム級１８位ホセ・カルデロン（メキシコ）は「戦争のような戦いにしたい」と