「ボクシング・１０回戦」（１１日、両国国技館）前ＷＢＡ世界ライトフライ級王者の高見亨介（帝拳）は昨年１２月の王座陥落からの再起戦。「階級を上げて初戦で、高見亨介らしいボクシングを見せたい」と意気込んだ。対戦する前ＩＢＦ世界フライ級王者アンヘル・アヤラ（メキシコ）は、ドジャース・大谷翔平投手のユニホームを着て登壇。「ドジャースのファンで特に大谷選手が好き。３０分〜１時間くらい歩いてやっと見つけ