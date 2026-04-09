ホワイトソックスのチェース・マイドロス内野手（24）が8日（日本時間9日）、本拠のオリオールズ戦で一瞬の隙を逃さない走塁で本拠のファンを魅了した。2−2の5回。1死無走者から四球を選んだマイドロス。村上宗隆も四球で続き、1死一、二塁。次打者が中飛に倒れ、2死となったが、4番・モンゴメリーにも四球を与えて満塁と勝ち越しの好機を迎えた。制球を乱したオリオールズ先発のブラディッシュはイライラしたのか、モンゴ