男性は仕事、女性は家事など性別で役割を決める“性別役割分担”。地元での昔ながらの価値観が、若い世代のUターンを阻む要因となっている？新潟県が行った調査から若者の本音が浮かび上がった。 ■若い世代に聞いた「性別役割分担でモヤモヤした経験は？」 「男性だから」「女性だから」と、性別で役割を決めつけられた経験はあるだろうか？新潟駅前で聞いた。 20代女性： 正月に家族の集まりがあると、母や私、女