4月に入り、新潟県内で新たな手口の特殊詐欺が確認されています。その手口とは、“偽の逮捕状”を送るというもの。新潟県警が注意を呼びかけています。 4月2日、県内に住む80代女性の自宅にかかってきたのは、警察官を名乗る人物からの電話。 【警察官を名乗る人物】 「捕まえた暴力団員が『あなたが共犯者で現金400万円を渡した』と話している」 その後、女性は男からの指示に従い、住所や金融機関の口座番号などの個人情報を