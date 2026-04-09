「ボクシング・１０回戦」（１１日、両国国技館）元アマチュア世界王者でＷＢＣ世界スーパーフライ級１位の坪井智也（帝拳）は「素晴らしいコンディションで迎えられた」と手応えを示した。世界２階級を制したペドロ・ゲバラ（メキシコ）と対戦するが、「とても強い選手で、尊敬の念を持ちながら、圧倒的に支配して何もさせずに終わらせたい」と宣言。一方、３６歳のゲバラは「１０年ぶりに日本に来られてうれしい。世界戦で