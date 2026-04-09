◇パ・リーグ西武2−1ソフトバンク（2026年4月8日みずほペイペイD）19年から3年間で計9勝を挙げた“鷹キラー”の輝きが戻った。西武・高橋光が11奪三振で8回無失点に抑えて今季初勝利をつかんだ。23年以来の完封こそ持ち越しても被安打2の快投。「これをいかに続けるかというところが大事。でも、本当に自信につながる投球だった」と胸を張った。オフに磨いた落ちる変化球を駆使し、7回1死から圧巻5者連続奪三振。「三振