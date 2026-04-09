▼アスクエジンバラ（福永師）体は仕上がっている。動きは問題ないし、1回使ったことで状態はまた上がっている。▼アドマイヤクワッズ（友道師）3頭併せの真ん中でジョッキーに乗ってもらってしっかりやりました。動きは良いですし、1回使った効果がありそうです。▼サウンドムーブ（団野）3頭併せの真ん中から進めました。久々に乗りましたが順調に調整できています。初めて乗った時から身体能力の高さ、機敏性を感じていま