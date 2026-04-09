4月9日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道57・・・大津町引水（スピード違反）県道・・・球磨郡湯前町（スピード違反） ＜午後＞県道・・・玉名郡和水町江田（交差点違反）県道・・・上益城郡山都町浜町（交差点違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車