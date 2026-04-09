5月の大型連休を迎えるころに新潟県内の至るところで広がるのは田植えの風景。その田植えシーズンを前に、新潟市内では稲の苗づくりが進められています。 【井上聖貴アナウンサー】 「こちら、3月31日に稲の種がまかれたということですが、4cmほどの青い芽が伸びています」 新潟市西蒲区のJA新潟かがやき潟東育苗センターでは3月30日からコシヒカリやこしいぶきなど食用6品種、種の採取用7品種の苗をつくって