障害界の絶対王者として君臨したオジュウチョウサンの主戦を務めた石神深一（43、美浦・フリー）が今月いっぱいで現役を引退することが決まった。8日、JRAが石神深本人から騎手免許の取り消し申請があり、30日付で騎手免許を取り消すと発表した。引退後は美浦の柄崎将寿厩舎で調教助手になる予定。01年3月デビュー。07年から障害戦に主戦場を移してから頭角を現した。王者オジュウチョウサンとのコンビでは中山グランドジャン