純烈の弟分・モナキが８日、東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビュー記念イベントを行い、ファン２５００人が詰めかけた。純烈のリーダー・酒井一圭（５０）がプロデュースする４人組はＳＮＳで大バズり中。純烈が６年かけてたどり着いたアイドルの聖地をデビュー日に超満員とし、８月の東名阪Ｚｅｐｐツアーも発表された。サプライズにメンバーは号泣。驚きの勢いを見せる後輩たちに、酒井は「腹立たしい」、「バータ