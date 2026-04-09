ＷＥＳＴ．の藤井流星が８日、都内で行われた畑芽育と志田未来がＷ主演のＡＢＣテレビ／テレビ朝日系ドラマ「エラー」（１２日スタート）の制作発表会見に出席した。作品にちなみ「許せないこと」が話題になると、「毎日パジャマを替えないこと」と回答。「２、３日同じのを着る人がいるんですけど、それが許せない」と続けた。共演の岡田義徳が、「２日に１回くらい洗う」と話すと、藤井は「汚いっすよ！寝てる間って汗めっ