入学式に臨む児童や保護者＝７日、海老名市立今泉小タワーマンション建設など開発が進む海老名駅西口周辺の児童数の増加を受け、２０２６年度から学区の範囲を縮小した神奈川県海老名市立今泉小学校（同市上今泉）で７日、入学式が行われた。３月に巣立った卒業生（１３９人）を上回る新１年生２４３人が新たな学びやの門をくぐった。山田圭校長は「全校児童数は神奈川県内最大規模を誇る１２３８人。多くの出会いが子どもたちを