【経済指標】 ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油+308.1万（4億6472万） ガソリン-158.9万（2億3927万） 留出油 -314.4万（1億1468万） （クッシング地区） 原油+2.4万（3149万） ＊（）は在庫総量 【発言・ニュース】 ＊ＦＯＭＣ議事録 ・多くの委員が、インフレが長期に渡り高止まりする状況では利上げが必要になる可能性があると指摘。 ・大半の委員が、戦闘の長期化は雇用に打撃を