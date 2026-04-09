◇パ・リーグオリックス9―1ロッテ（2026年4月8日京セラドーム）先発のエスピノーザが走者を出しながらも要所を締め開幕2連勝だ。2点の援護をもらった2回にポランコの犠飛で1点を与えたが、失点はこの場面のみ。ツーシームにナックルカーブなどを効果的に織り交ぜた。1日に西武を完封して以来の登板で7回1失点と好投。新加入したジェリーの存在も「めちゃくちゃいい投手。ロッカーでこの打者をどう打ち取ろうという話も