因縁のマウンドで声を張り上げた。勝利だけを信じて巨人・田中将大投手（３７）が押し込んだ。７回。味方の適時失策で先制され、なお１死三塁。ここからギアチェンジして坂倉を浅い右飛、モンテロを遊ゴロ。移籍２年目で最長イニングを投げ抜いた。散発３安打１失点で自責０。日米２０２勝目こそ持ち越しになったが、好投が生きて９回表に打線が逆転した。「本当よかった。最高でした」。チーム全員での勝利を素直に喜んだ。昨