◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、ドジャース戦に「５番・三塁」でスタメン出場した。ドジャースの先発は大谷翔平投手（３１）。大谷の前に２打席連続で好機で凡退した。ＷＢＣで侍ジャパンのメンバーとして共闘した大谷とは巨人時代の１６年にオープン戦で１度だけ対戦して三振に倒れたが、公式戦での