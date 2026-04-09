◇パ・リーグ楽天0−1日本ハム（2026年4月8日楽天モバイル最強パーク）楽天は先発の古謝が一発に泣き、連勝が4で止まった。3年目左腕は9回1安打の快投を演じたが、唯一の被安打が4回先頭のカストロに浴びた決勝ソロ。「コースの間違い。高め要求の球が真ん中にいってしまった」と悔やんだ。打線の援護がなく今季2敗目を喫したものの、完投はプロ初完封した昨年4月6日のロッテ戦以来2度目で、「投球自体は良かった。