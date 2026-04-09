◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）一振りで試合を決めた泉口は、さすがのひと言だ。逆転弾の場面は９回無死二塁で、最低でも走者を進めるため引っ張れる球を待っていただろうが、逆球で中に入ってきた球を一振りで仕留めた。昨季、打率３割１厘をマークしたが、長打力も含めて全体的にレベルアップしている印象だ。とにかく対応の幅が広く、打席でもろさが見えない。速球に差されたかというタイ