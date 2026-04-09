◇セ・リーグ広島1―2巨人（2026年4月8日マツダ）ファビアンが攻守で存在感を見せた。7回先頭の岸田が放った左翼への大飛球を、フェンス際でジャンピング好捕。「打球の読み方が良かった。最初は（スタンドに）入ったかと思ったけど、諦めずいいタイミングで捕れた」打撃では7回無死二塁の場面だ。左膝を直撃した自打球にもん絶しつつ、敵失を誘って先制点を呼ぶ強い三ゴロ。犠打で三進した際に代走を送られたが、「ヒ