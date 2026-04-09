◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン入りして先発登板し、４３連続試合出塁での日本人タイ記録となった。ブルージェイズの先発は、昨季までパドレスに在籍し、過去２本塁打を放つなど、２２打数８安打の打率３割６分４厘と得意にしていた右腕のシース。マウン