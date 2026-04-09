◇セ・リーグ広島1―2巨人（2026年4月8日マツダ）広島・森翔平投手（28）が8日、巨人戦（マツダ）に今季初先発。7回6安打無失点と好投したが、勝利はお預けとなった。序盤から毎回のように走者を背負うも、味方の好守にも助けられ、要所を締めた。チームは1―0の9回に登板した中崎翔太投手（33）が逆転を許し、連勝は2で止まった。森は、粘り勝った。日米通算201勝の田中将との投げ合いは緊迫した投手戦。それでも味方