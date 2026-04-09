お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（40）が、都内で米映画「これって生きてる？」（17日公開）の特別試写会のトークショーに出席した。妻から離婚を突き付けられた主人公が、コメディーの世界で新たな人生を見いだす物語。向井は「僕ら中年期の世代とその先輩の方にはグッと刺さります」とし結婚願望は「めちゃくちゃあります」ときっぱり。「同期で独身は、ななまがりの森下（直人）とアインシュタインの稲田（直樹）。ゾッと