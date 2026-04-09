サウジアラビアのネオムターフC4着後、香港のクイーンエリザベス2世C（26日、シャティン）の招待を受諾したシンエンペラー（牡5＝矢作）はこれを辞退し、米G1オールドフォレスター・ターフクラシックS（5月2日、チャーチルダウンズ芝1800メートル）に参戦する。8日、矢作師が明らかにした。「距離は短いが左回りで相手関係も考えてのもの。これからどれだけ状態を上げていけるか」と米遠征を見据えた。また、カペラSを4連勝で