◇パ・リーグオリックス9―1ロッテ（2026年4月8日京セラドーム）オリックスの“必殺オーダー”が機能してジャクソンを攻略した。日本ハムに敵地で3連敗して戻った京セラドームで、今季最多9得点でロッテに連勝。2カードぶりの勝ち越しで再び貯金生活だ。「宗に始まって、渡部がしぶとくヒットを打ってくれて。西川がしっかり1球で仕留めてくれましたね」4番太田と7番紅林以外の7人はスタメンに左打者を並べた岸田監督