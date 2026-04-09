◇セ・リーグ中日6―4DeNA（2026年4月8日横浜）【記者フリートーク】悔しさを押し殺すように、根尾は言葉を絞り出した。「人生の挫折と言ったら、やっぱり、野手でしょうね」。強い日差しが照り付ける沖縄・北谷で本音を語ってくれた。大阪桐蔭時代は春夏連覇を達成するなど“世代の顔”。プロの舞台で将来の正遊撃手候補として期待されながら結果を残せなかった。出場機会を求めて外野にも挑戦した。立浪前監督と何度