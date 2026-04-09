◇セ・リーグ広島1―2巨人（2026年4月8日マツダ）佐々木が唯一の得点に絡んだ。7回の先頭打者で、田中将から左前二塁打を放って出塁。続くファビアンの三ゴロをダルベックが後逸（失策）する間に均衡を破る生還を果たした。ただ得点圏に走者を置いた4、8回に凡退し、チームも敗れたとあって表情は浮かない。「1本打てたのは良かったけど、チャンスでいい打撃ができていない。修正し、次は結果を出せるようにやっていきた