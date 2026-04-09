◇インターリーグドジャース―ブルージェイズ（2026年4月8日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH兼投手」で先発出場。投手としては中7日で今季2度目の先発を務めた。また、同戦にはブルージェイズの岡本和真内野手（29）が「5番・三塁」で先発出場した。大谷は初回先頭のスプリンガーに左前打を打たれ、1死後にゲレロにも左前打された。サンチェスを三