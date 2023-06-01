開催：2026.4.9 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 10 - 2 [ロイヤルズ] MLBの試合が9日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとロイヤルズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨ、対するロイヤルズの先発投手はコール・ラガンズで試合は開始した。 1回裏、5番 チェース・デローター 2球目を