中国メディアの環球時報によると、米ウェブサイトのCenter for Data Innovationはこのほど、「米国の各州は歩道走行型配送ロボットに関して中国から学ぶべき」とする記事を掲載した。記事はまず、「完全自律型であれ、人協働型であれ、歩道走行型配送ロボットは、高まる配達需要の緩和やコスト削減、労働環境改善に貢献できる。しかし、中国と比較すると、米国の導入は遅れている」と指摘。2018年には自動配送の導入率と自動ラスト