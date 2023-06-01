◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位フアンフランシスコ・エストラダ《12回戦》同級2位・那須川天心（2026年4月11日両国国技館）WBC世界バンタム級2位の那須川天心が8日、都内のホテルで再起戦となるプロ9戦目の公式会見に臨んだ。対戦する同級1位の元世界2階級制覇王者エストラダと初対面。挑戦者決定戦で不利予想もされる中「くそ食らえ」「アッカンベー」などと一蹴した。自ら攻める好戦的な新スタイルの披露も予告