40チームが4つの組に分かれて戦う明治安田J2・J3百年構想リーグは、第9節までで地域リーグラウンドの前半を折り返した（8日現在、鳥取―滋賀は未消化）。組によりJ2とJ3チームの構成比率が異なる中で、全組でJ2チームが首位ターンを果たした。J2勢は最下位もなく、上位カテゴリーとしての意地を見せている形だ。とはいえ昨季J1から降格した横浜FC、湘南、新潟はいずれも首位に立てておらず、そうひと筋縄ではいかないことも分