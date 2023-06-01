元TBSの石井大裕アナウンサー（40）が8日、東京都江東区のスポーツニッポン新聞社で新入社員研修の特別講師を務めた。WBCや世界陸上などの国際大会で世界各国の一流アスリートから熱い思いを引き出し、お茶の間に感動を届けてきた。その取材経験から自らの“武器”を身につけることの重要性をレクチャー。「AIが何でもできる時代だからこそ“自分ならでは”というものを持つことが大事。やりたいことや、伝えたいことを常に持