俳優の志田未来、畑芽育が8日、都内で行われたABCテレビ日10ドラマ『エラー』（4月12日スタート、毎週日曜後10：15〜ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）制作発表会見に登場した。志田が長いキャリアの中で感じている本音を明かした。【集合ショット】スタイリッシュ！モノクロ衣装で登場した畑芽育＆志田未来＆藤井流星ら今回の撮影現場でしていることとして、プロフィール帳を共演者やスタッフへ配り、書いてもらってい