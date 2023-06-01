コメ農政は、かつて基本方針が頻繁に変わることで「猫の目農政」と呼ばれ、生産者も消費者も混乱させてきた。増産方針を見直して需要喚起策を怠れば、そうした失政を繰り返すだけだ。政府が国会に提出した食糧法の改正案は、コメや麦という主要な作物の安定的な供給を図ることを目的としている。コメ政策の基本方針については、「需要に応じた生産」と明記した。需要の伸びが見込めなければ生産を抑えるという趣旨で、価格