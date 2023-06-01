WEST.の藤井流星が8日、都内で行われたABCテレビ日10ドラマ『エラー』（4月12日スタート毎週日曜後10：15〜ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）制作発表会見に登場した。【集合ショット】スタイリッシュ！モノクロ衣装で登場した畑芽育＆志田未来＆藤井流星ら今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメと生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずの