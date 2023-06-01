政府は、国連平和維持活動（ＰＫＯ）の国連南スーダン派遣団（ＵＮＭＩＳＳ）の軍事部門司令部トップとなる「参謀長」に、１等陸佐を派遣する方針を固めた。月内に国家安全保障会議（ＮＳＣ）を開き、閣議で正式に決定する予定だ。１佐の派遣は５月１１日から原則１年で、２０１５年成立の安全保障関連法に基づく司令官の派遣は初めて。参謀長は准将級で、作戦や人事、物資補給などの部署を統括する。国連ＰＫＯへの自衛隊の派