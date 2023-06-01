東日本大震災でずれ動いた日本海溝付近の浅い断層面で、津波の引き金となる「ひずみ」が蓄積を始めていないことが、海洋研究開発機構などの調査で分かった。当時の津波は、震源よりも浅い断層面が強く固着し、蓄積したひずみが解放されたことで起きたとも考えられてきたが、より地下深くの断層面のひずみが作用した可能性が出てきた。日本海溝付近では、海側の太平洋プレートが陸側の北米プレートの下に沈み込んでいる。２０１